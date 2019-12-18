Jandarma personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 94 sözleşmeli personel...

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığına, başvurular devlet memuru alımı için 18 Aralık'ta, sözleşmeli personel alımı için de 20 Aralık'ta başlayacak, 5 Ocak 2020 saat 17.00'de sona erecek.

JANDARMA PERSONEL ALIMI NASIL YAPILIR?

Başvurular sadece "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılacak.

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JANDARMA PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların başvuru bitiş tarihi itibarıyla nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmaları şartı aranıyor.

Başvuruya ilişkin ilanın detaylarına, "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.dpb.gov.tr" internet sitelerinden ulaşılabilecek.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

FAATLİYET TAKVİMİ

1. BAŞVURU İŞLEMLERİNİN İNTERNET ORTAMINDA ALINMASI 20 ARALIK 2019 – 05 OCAK 2020

2. UYGULAMALI MESLEK BİLGİSİ VE/VEYA MÜLAKAT SINAVI ŞUBAT AYINDA YAPILACAKTIR.

3. BAŞARI SIRASININ ONAYI VE DUYURULMASI ONAYI MÜTEAKİP DUYURULACAKTIR.

4. SAĞLIK RAPORLARININ ALINMASI ONAYI MÜTEAKİP DUYURULACAKTIR.

5. KAYIT-KABUL ONAYI MÜTEAKİP DUYURULACAKTIR.