MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemJandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildi
07.08.2019 - 16:23| DHA

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonla, 26 Temmuz’da Şırnak’ın Silopi ilçesinde 2 jandarma personelini yaralayan teröristlerden birinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildi

Jandarma ve MİT, 26 Temmuz 2019 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde Ortaköy Jandarma yol arama noktasına saldırarak 2 jandarma personelini yaralayan PKK/KCK terör örgütünün sözde Cudi cephesine bağlı teröristleri takibe aldı. Yapılan takip sonucu, söz konusu PKK’lı teröristlerden biri 28 Temmuz 2019 tarihinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonla Silopi Cudi dağı bölgesinde etkisiz hale getirilmiş, yardım ve yataklık yapan 1 şüpheli de tutuklanmıştı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve MİT’in, bugün düzenlediği ortak operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri daha Cudi Dağı’nda etkisiz hale getirildi.

Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

Sıradaki Haber