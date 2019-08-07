Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildi

Jandarma ve MİT, 26 Temmuz 2019 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde Ortaköy Jandarma yol arama noktasına saldırarak 2 jandarma personelini yaralayan PKK/KCK terör örgütünün sözde Cudi cephesine bağlı teröristleri takibe aldı. Yapılan takip sonucu, söz konusu PKK’lı teröristlerden biri 28 Temmuz 2019 tarihinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonla Silopi Cudi dağı bölgesinde etkisiz hale getirilmiş, yardım ve yataklık yapan 1 şüpheli de tutuklanmıştı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve MİT’in, bugün düzenlediği ortak operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri daha Cudi Dağı’nda etkisiz hale getirildi.