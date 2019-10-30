Jandarma ve polis Whatsapp grubu kurup yakaladı... Akılalmaz vurgun!

Menderes İlçe Jandarma ekipleri aylar süren titiz çalışmanın ardından, önce kendi ilçelerinde ardından birçok bölgede organize sigorta kasko vurgununu ortaya çıkardı. Kiralık araçlarla, çete üyelerinin kullandığı lüks araçlara çarparak sigorta şirketlerinden milyonlarca lira tahsilat yapan sistem çökertildi. Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin kurduğu ortak Whatsapp grubuyla çok sayıda sahte kaza vurgunu deşifre edildi. Sigorta şirketlerini milyonlarca lira dolandıranlar hakkında yasal işlem başlatılarak haklarında dava açıldı. Soruşturmada sahte kaza ile vurgun yapanların, çoğu zaman inandırıcı görünmek ve kazanın trafik tutanaklarına geçmesini sağlamak için yaralanmış numarası yaparak 112 sağlık ekiplerini de olay yerine çağırdıkları öğrenildi.

PARÇALARI DEĞİŞTİRİYOR



Bütün planları önceden tasarlayan ve özellikle MOBESE ve işyeri güvenlik kameralarının olmadığı noktalarda kiralık aracı kullanan çete üyeleri, senaryo gereği bir araca çarpıyor. Kazaların tamamında kiralık araç asli kusurlu olarak belirleniyor. Çete üyeleri bu yolla kullandıkları lüks araçlara onlarca kez kaza yaptırırken, olay yerinde araçların sağlam parçalarını da darbe almış parçalarla değiştirerek kaza maliyetinin daha yüksek görünmesini sağlıyorlar. İnandırıcı olmak için olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri de çağrılıyor. "Sırtım, ayağım, boynum, kafam ağırıyor" deyip tedavi olmak için hastaneye gidip bir saat kadar acilde kaldıktan sonra taburcu olan numaracı sürücüler kazayı 'yaralamalı maddi hasarlı kaza' olarak kayıtlara geçirtiyor.

HEP AYNI ARAÇLARLA



SAHTE kaza yapan araçlara kasko poliçesi hazırlayarak haksız kazanç sağlayan vurguncularla mücadele için jandarma ve polis ilginç bir yöntem geliştirdi. Kaza yapan araçların fotoğraflarını çeken ekipler, aralarında kurdukları Whatsapp gurubunda plakalarıyla birlikte bu araçları paylaşarak tüm güvenlik birimlerini uyarıyorlar. Böylece aynı noktalarda ve üst üste kaza geçirdiği belirlenen araçlar ve sürücüleriyle ilgili yapılan incelemede, vurguncular belirlenerek haklarında yasal işlem başlatılıyor. (Yeniasır)