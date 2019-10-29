Jandarma ve polisten ortak operasyon!

İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü'nce, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında 21- 27 Ekim tarihleri arasında Şırnak merkez ve ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda arama yapılan adreslerde bir miktar eroin, esrar ve sentetik uyuşturucu ile gümrük kaçağı 12 bin 761 paket sigara, 28 cep telefonu, 66 kilo çay, 7 kilo nargile tütünü ve 3 litre alkol ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ve kaçak malzemelere el konulurken 39 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.