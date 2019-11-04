Jandarma'dan kaçak göçmen operasyonu

Yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan göçmenlerin Edirne'de bulunan Meriç nehri üzerinden Yunanistan'a geçiş yapacağı ihbarı alan Jandarma ekipleri, kaçakçıların kullandığı minibüsü tespit etti. Takibe alınan minibüsün sık sık Eyüpsultan'da bulunan bir adrese gittiği belirleyen ekipler, bölgede araştırmalarını yoğunlaştırdı. Jandarma ekipleri belirledikleri adresin göçmenlerin yurtdışına çıkmadan önce geçici olarak barındığı "Şok Evi" olduğunu tespit etti. Minibüsün içine kaçak göçmenlerin bindiğini gören ekipleri, hem minibüse hem de 'Şok Evi'ne eş zamanlı baskın düzenledi. Jandarma ekipleri ile kaçakçılar arasında otoyolda süren kovalamacının ardından kaçak göçmenleri taşıyan minibüs durduruldu. Aracın içinden 12 yabancı uyruklu kaçak göçmen çıktı.

'ŞOK EVİ'NE ŞOK BASKIN

Ekipler eş zamanlı olarak şok evinde de arama yaptı. Aramalarda evin odalarında, kanepe altlarında, mutfak dolaplarında, hatta çatıda saklanmış halde 30'u Pakistan 28'i Bangladeş uyruklu kaçak göçmen ile aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 6 örgüt üyesi yakalandı. Göçmen kaçakçılığını organize eden suç örgütü mensuplarınca yaşam koşulları kötü durumda olan bu evlerde barınmak zorunda bırakılan göçmenler, Jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Yakalanan insan kaçakçılarının üzerinden para alış verişini not ettikleri 2 defter çıktı. Evde yapılan aramalarda ise çeşitli resmi kurumlara ait sahte yol/izin belgeleri, uluslararası koruma belgeleri, 30 cep telefonu ile sim kartları ile 1 adet şişme bot ve bu bota ait 2 kürekle 1 adet şişirme pompası ele geçirildi, organizatörlerin kullandığı ve göçmenleri sınıra götürecek olan minibüse de el konuldu.

GÖÇMEN KAÇAKÇILARI TUTUKLANDI

Kişi başı 2 bin euroya yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen, Pakistan ve Bangladeş uyruklu toplam 70 kaçak göçmen hakkında yasal işlemler tamamlanarak, geri gönderme merkezine teslim edildi. 70 göçmen ve 6 göçmen kaçakçısına toplam 350 bin lira idari para cezası uygulandı. Yakalanan 6 göçmen kaçakçısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.