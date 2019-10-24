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24.10.2019 - 08:51 | | DHA

Jandarma'dan sahte MİT'çi operasyonu!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı'na işe alma vaadiyle 58 kişiden harç parası, sağlık raporu, kimlik kartı bedeli adı altında para aldığı tespit edilen şebekeye operasyon yaptı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Jandarma'dan sahte MİT'çi operasyonu!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şebekenin “Sizi Milli İstihbarat Teşkilatı'nda işe alacağız" diyerek çok sayıda kişiyi dolandırdığını tespit etti. Mağdurlara kendisini MİT Bölge Başkan Yardımcısı olarak tanıtan örgüt lideri O.K.'nin yakın zamanda yeni bir mağdurla buluşacağı belirlendi. O.K.'yi yakın takibe alan jandarma ekipleri örgüt liderini bir alışveriş merkezinde mağdurdan para alırken suçüstü yakaladı. Şebeke üyesi diğer 4 kişi ise Bahçelievler, Esenyurt, Kağıthane ve Sarıyer'de düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Yakalanan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin harç parası, sağlık raporu, kimlik kartı bedeli adı altında 58 kişiden yaklaşık 1 milyon lira toplandığını tespit etti.

Jandarmadan sahte MİT'çi operasyonuİSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatına işe alma vaadiyle 58 kişiden harç parası, sağlık raporu, kimlik kartı bedeli adı altında para aldığı tespit edilen şebekeye operasyon yaptı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
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