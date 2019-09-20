20.09.2019 - 18:28 | | İHA
Jandarmadan suçüstü! Böyle yakalandılar
Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri izinsiz kazı yapan 3 defineciyi, suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
Onikişubat ilçesi Dadağlı Mahallesi’nde bulunan mağarada kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Operasyonda mağara içinde kazı yapan D.K. (47), A.D. (49) ile H.D.'yi (41) yakaladı. Kazı için kullanılan aletlere el konulurken, suçüstü yakalanan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.