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04.12.2019 - 14:20 | | İHA

Jandarmanın dikkati faciayı önledi

Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Yerkesik Mahallesinde devriye görevi yürüten jandarma tarafından fark edilen yangın sonrası, evde bulunan yatalak vatandaş jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak facia önlendi.

Jandarmanın dikkati faciayı önledi

Edinilen bilgiye göre, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Yerkesik Jandarma Karakol ekipleri Başpınar sokak üzerinde devriye görevi yürütürken Mutlu Demir’e ait iki katlı ahşap evin çatısından dumanlar yükseldiğini gördü. Jandarma ekipleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptıkları ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi.

Yanan evde yatalak bir vatandaşın olduğunu bilen Jandarma ekipleri İbrahim Demir isimli yaşlı vatandaşı yanan eve girerek kurtardı. Jandarma ekiplerinin daha önceden bilgisinin olduğu yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarmanın dikkati faciayı önledi

Çatı kattan yükselen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Yapılan müdahale sonrası yanan evin bitişiğindeki ahşap evlere alevler sıçramadan yangın kontrol altına alındı. Evde soğutma çalışmaları sürerken, ikinci katın bir bölümü çöktü. Ev kullanılmaz hale gelirken içindeki eşyalar da tamamen yandı.
Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın ile ilgili olarak Yerkesik Jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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