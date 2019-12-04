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04.12.2019 - 14:37 | | İHA

Jandarmanın havaya ateş etmesi hayat kurtardı

Artvin’in Şavşat ilçesinde gece devriyesine çıkan Jandarma ekipleri yanmakta olan evdekileri uyandıramayınca uyuyan aileyi havaya ateş ederek uyandırdı ve yangında hayatlarını kaybetmelerini önledi.

Jandarmanın havaya ateş etmesi hayat kurtardı
Jandarmanın havaya ateş etmesi hayat kurtardı
Jandarmanın havaya ateş etmesi hayat kurtardı
Jandarmanın havaya ateş etmesi hayat kurtardı
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Artvin’in Şavşat ilçesi Kocabey köyünde bir evde dün gece bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O sırada çevrede devriye atan Jandarma ekipleri evin bodrum katının yandığını gördü. Yanan evin sahibi Mubin Yazar ve eşinin evde olduğunu tespit eden ekipler, uyarılara rağmen aile yangını fark etmeyince, tabanca ile havaya ikaz atışı yapıldı. Silah sesine uyanan ev sahipleri yangın büyümeden evden dışarı çıkmayı başardı. Daha sonra Şavşat İtfaiye ekiplerine haber veren Jandarma ekiplerinin yangına yangın tüpü ve yoğun bir çalışma ile toprak atarak itfaiye ekipleri gelene kadar yangının büyümesini engelledi. Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürülürken evin bodrum katı kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi Mubin Yazar, “Devriye görevi yapan askerlerimiz olmasaydı evimiz tamamen yanardı. Hatta evin içerisine duman sızınca uykudan uyanmamız zor olacağı için daha büyük tehlike ile karşı karşıya kalabilirdik. İlçemiz Jandarma ekiplerine ne kadar teşekkür etsem az olur” İfadelerini kullandı.

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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