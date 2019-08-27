Janset Paçal kimdir, kaç yaşında?

Janset ya da bilinen adıyla Janset Paçal, 10 Haziran 1971 yılında dünyaya geldi. Kariyerine 1990 yılında Antalya Çizgi Tiyatrosunda animatörlük yaparak başlayan Janset birçok derginin kapak yüzü oldu. 1996 yılında Televizyon Çocuğu adlı programda Okan Bayülgen'e eşlik etti. Bu program ile adını duyuran Janset daha sonra birçok programda sunuculuk yaparken 1999 yılında TRT 1 ekranından yayınlanan Ayrılsak da Beraberiz adlı dizide, Hakan Yılmaz, Tuluğ Çizgen, Suzan Aksoy gibi usta oyuncular ile aynı dizide rol aldı.

JANSET KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Janset, 1990 yılında Antalya Çizgi Tiyatrosu'nda animatörlük yapmaya başladı. 1992'de modelliğe başladı; 1994'te İstanbul'a gelerek Gaye Sökmen Ajans'a katıldı. Birçok derginin kapağında yer aldı. Janset 1996'da başladığı atv'deki "Televizyon Çocuğu"nda 90 bölüm boyunca Okan Bayülgen'e eşlik etti, bu programla ünlü oldu. 1997'de yine atv'de Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş'in başrolleri paylaştıkları Tatlı Kaçıklar'da oynadı. 1998'de TGRT'nin Klass Magazin adlı magazin programını sundu. Hakan Yılmaz, Tuluğ Çizgen, Suzan Aksoy ve Necmi Yapıcı ile birlikte 1999'da TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Ayrılsak da Beraberiz'de Haziran 2002'ye kadar başrol oynadı.

2000'de Nurseli İdiz, Başak Köklükaya ve Metin Akpınar gibi oyuncularla birlikte Attila İlhan'ın yazdığı, TRT'nin 13 bölümlük mini dizisi Baykuşların Saltanatı'nda rol aldı. Aynı yıl Yosi Mizrahi ile birlikte Star TV için hazırlanan 14 bölümlük yarışma programı Hazine Adası'nı sundu. Yine aynı yıl, Ömer Albayrak'la birlikte Kanal D'de Banvit Lezzet Şov'u sundu. 2000'de Ziya Kürküt'le Kral TV Müzik Ödülleri'ni, 2001'de de Hakan Yılmaz'la TRT Yılbaşı Özel'i sundu. Bu yıldan başlayarak 33 program boyunca Radio Contact'ta Neysen O adlı rock programını hazırlayıp sundu. 2002'de TGRT'de Çocuklar Duymasın adlı dizinin 6. bölümünde konuk oyuncu olarak yer aldı. Janset, 2002 Haziran ayından itibaren Ömer Uğur'un yönettiği Kanal D dizisi Yarım Elma da Günay Karacaoğlu ile başrolleri paylaştı.

Ağustos - Eylül 2003'te çekilen, 20 Şubat 2004'te gösterime giren Ezel Akay'ın yönettiği Neredesin Firuze?'de Sibel rolünü üstlendi. 2003 kışında atv'de Patron Kim? adlı mini dizide Cem Davran ve Ayten Gökçer'le başrolü paylaştı. 2005'te Mustafa Altıoklar tarafından yönetilen Banyo adlı filmde rol aldı. 2006'da Haluk Bilginer, Ata Demirer ve Metin Akpınar ile Kısık Ateşte 15 Dakika filmini çekti. Arka Sokaklar ve Doktorlar isimli dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2007'de TRT'nin dizisi Evimin Erkeği isimli dizide rol aldı.

2008'de atv'de yayınlanan Gülse Birsel'in yazdığı Avrupa Yakası isimli diziye konuk oyuncu olarak girdi. 2009'da Turkmax'ta yayınlanan Kahve Bahane isimli dizide rol aldı. 2009'da FOX'ta Fort Boyard isimli programı sundu. 2010'da gösterime giren Sinem Kobal ve Engin Altan'ın başrollerini paylaştığı Romantik Komedi'' isimli filmde kısa bir sahnede yer aldı. Son olarak Mor ve Ötesi grubunun, "Araf" ve "Sor" isimi parçalarına çekilen video kliplerde yer aldı. 2013'te Ali İhsan Varol tarafından sunulan Kelime Oyunu yarışmasında yarışmıştır.

Filmografi

Tatlı Kaçıklar (1997-1998)

Ayrılsak da Beraberiz (1999-2002)

Baykuşların Saltanatı (2000)

Çocuklar Duymasın (2001)

Yarım Elma (2002-2004)

Patron Kim (2003)

Neredesin Firuze (2003)

Banyo (2005)

Kısık Ateşte 15 Dakika (2006)

Doktorlar (2006)