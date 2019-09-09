‘Japonya’da yoğun bir tanıtıma başlıyoruz’

Ersoy, Japonya’nın seyahat acenteleri, medya, iş, akademi ve sanat dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye’ye Japonya’dan gelen yıllık ziyaretçi sayısını 2023 yılına kadar 500 binin üzerine çıkarmayı hedeflediklerine dikkat çeken Ersoy, Türk Kültür Yılı kapsamında Japonya’da bir dizi aktivite düzenlendiğini, uzun yıllar sonra ilk kez Türkiye’den çok önemli bir serginin Japonlarla buluşturulduğunu, Topkapı eserlerinden oluşan bu serginin büyük bir ilgi gördüğünü hatırlattı.

Yaklaşık 250 bine yakın kişinin hem Tokyo’da hem de Kyoto da sergilenen eserleri ziyaret ettiğini belirten Ersoy, özellikle Japonya’daki taç değişimi törenine denk gelen sergi için Topkapı Sarayı’ndaki Osmanlı dönemi tahtlarının Japonya’ya gönderildiğini aktardı. -ANKARA Milliyet