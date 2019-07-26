Jason Bourne filminin türü nedir? Film ne zaman vizyona girdi?
29 Temmuz 2016 yılında vizyona giren Jason Bourne filminin konusu ve oyuncuları merakla araştırılıyor. Aksiyon-gerilim türündeki olan Jason Bourne filmini Paul Greengrass yönetmiştir.
Jason Bourne filminin konusu: The Bourne Supremacy ve The Bourne Ultimatum filmlerinin yönetmeni Paul Greengrass, CIA’in en ölümcül, eski ajanının karanlıktan çıkışını konu alan Universal Pictures’ın Bourne serisinin yeni bölümünde Damon’a bir kez daha yönetmen koltuğunda eşlik ediyor.Jason Bourne filminde Damon’a Alicia Vikander, Vincent Cassel ve Tommy Lee Jones eşlik ederken Julia Stiles serideki rolünü tekrar canlandırıyor. Robert Ludlum’ın yarattığı karakterlere dayanan film, Greengrass ve Christopher Rouse tarafından yazıldı.
2004 yılında gözden kaybolan Jason Bourne yeniden ortaya çıkıyor. Artık hafızası geri gelen ve kim olduğunu hatırlayan Bourne, geçmişindeki sırları keşfetmeye karar veriyor. Babasının ölümü hakkındaki gerçekleri aydınlatmak için girdiği tehlikeli yolda onu durdurmak için çok güçlü düşmanlar karşısına çıkıyor.
OYUNCULAR KİMLER?
Matt Damon
Rolü : Jason Bourne
Tommy Lee Jones
Rolü : CIA Director Robert Dewey
Alicia Vikander
Rolü : Heather Lee
Vincent Cassel
Rolü : Asset
Julia Stiles
Rolü : Nicky Parsons
Riz Ahmed
Rolü : Aaron Kalloor
Ato Essandoh
Rolü : Craig Jeffers
Scott Shepherd (II)
Rolü : Director NI Edwin Russell