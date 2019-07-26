Jason Bourne filminin türü nedir? Film ne zaman vizyona girdi?

Jason Bourne filminin konusu: The Bourne Supremacy ve The Bourne Ultimatum filmlerinin yönetmeni Paul Greengrass, CIA’in en ölümcül, eski ajanının karanlıktan çıkışını konu alan Universal Pictures’ın Bourne serisinin yeni bölümünde Damon’a bir kez daha yönetmen koltuğunda eşlik ediyor.Jason Bourne filminde Damon’a Alicia Vikander, Vincent Cassel ve Tommy Lee Jones eşlik ederken Julia Stiles serideki rolünü tekrar canlandırıyor. Robert Ludlum’ın yarattığı karakterlere dayanan film, Greengrass ve Christopher Rouse tarafından yazıldı.

2004 yılında gözden kaybolan Jason Bourne yeniden ortaya çıkıyor. Artık hafızası geri gelen ve kim olduğunu hatırlayan Bourne, geçmişindeki sırları keşfetmeye karar veriyor. Babasının ölümü hakkındaki gerçekleri aydınlatmak için girdiği tehlikeli yolda onu durdurmak için çok güçlü düşmanlar karşısına çıkıyor.

OYUNCULAR KİMLER?

Matt Damon

Rolü : Jason Bourne

Tommy Lee Jones

Rolü : CIA Director Robert Dewey

Alicia Vikander

Rolü : Heather Lee

Vincent Cassel

Rolü : Asset

Julia Stiles

Rolü : Nicky Parsons

Riz Ahmed

Rolü : Aaron Kalloor

Ato Essandoh

Rolü : Craig Jeffers

Scott Shepherd (II)

Rolü : Director NI Edwin Russell