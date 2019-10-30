Jeneratörle yakalandı! Gerçek şok etti

Şehitkamil İlçesi Burak Mahallesi Eski Nizip Caddesi üzerinde Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan A.K isimli şahıs, elindeki çalıntı jeneratör ile birlikte yakalandı. Şüpheli şahsın yapılan GBT kontrolünde 7 farklı suçtan arandığı tespit edildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıs hakkında başlatılan yasal işlemler devam ediyor.