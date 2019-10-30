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30.10.2019 - 11:19 | | İHA

Jeneratörle yakalandı! Gerçek şok etti

Gaziantep polisi tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan ve 7 ayrı suçtan arandığı tespit edilen A.K isimli şahıs, elindeki çalıntı jeneratör ile birlikte yakalandı.

Jeneratörle yakalandı! Gerçek şok etti

Şehitkamil İlçesi Burak Mahallesi Eski Nizip Caddesi üzerinde Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan A.K isimli şahıs, elindeki çalıntı jeneratör ile birlikte yakalandı. Şüpheli şahsın yapılan GBT kontrolünde 7 farklı suçtan arandığı tespit edildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıs hakkında başlatılan yasal işlemler devam ediyor.

 

 

 

Hepsi bu operasyonda ele geçirildiKAĞITHANE'de bir eve düzenlenen operasyonda satışı yasak 4 metre 60 santimetre uzunluğunda piton yılanı derisi, 2 fildişi, 1 gergedan boynuzu, fildişi tesbih, gergedan boynuzu tesbih, damla kehribar tesbih, baston ve satranç takımının da aralarında bulunduğu 269 obje ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
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