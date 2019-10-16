Jennifer Aniston kimdir, kaç yaşında? İlk kez Instagram hesabı açan Jennifer Aniston hangi dizi-filmlerde oynadı?

11 Şubat 1969'da doğan Jennifer Aniston, sinema ve dizi oyuncusudur. Los Angeles'ta doğan ve 80'li yıllarda küçük rollerde oynamaya başlayan Jennifer Aniston, çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı. En bilinen rolü Friends dizisindeki Rachel Green rolüdür. Dünya ve Amerikan tarihinde en çok izlenen tv dizisi olan ve çekimleri 10 sene süren "Friends" dizisi ile birlikte, adeta fenomen olan ve yıldızı parlayan Jennifer bu rolü ile bir Altın Küre ve bir de Emmy Ödülü almıştır. Aktör Brad Pitt ile beş yıl evli kalmıştı. Evlilikeri çok mutlu gitmesine rağmen ayrıldılar 2010 yılında yapılan bir araştırmaya göre dünyanın 8. en güçlü ünlüsü seçilmiştir. Kalifornia eyaletinde doğmasına rağmen New York eyaletinde büyümüştür. Kendisi gibi babası da bir sinema oyuncusu idi, babası Yunan asıllıdır. Annesi ise İskoç kökenlidir. İki tane kardeşi vardır, ve küçüklüğünde bir sene Yunanistan'da yaşamıştır. Aniston'nın vaftiz babası, kendi babasının en yakın arkadaşı olan Telly Savalas'tır. Sinema oyuculuğuna yeni başladığı zamanlarda birçok değişik işler yapmıştır, garson ve telesekreterlik bunlardan birkaçıdır. 1989 yılında, Los Angeles'a göç etmiştir. Filmleri Amerika'da 990,344,238$ ve dünya çapında ise 1,508,048,564$'lık gişe hasılatı toplamıştır. Aktrislik kariyerinin yanında Meksika'da bir öksüzler evini işletir. Bunun için birçok reklama ve televizyon şovlarına çıkmış ve para toplamıştır. 2007'de Forbes Dergisi'nin belirlediği "Dünya'nın En Zengin Ünlüleri" listesin de toplam 110 milyon dolarlık servetiyle 10. sırada yer almıştır.

Televizyon dizileri



Ferris Bueller (1990)

Camp Cucamonga (1990)

Molloy (1990) (birkaç bölümden sonra iptal edildi)

The Edge (1992-1993)

Sunday Funnies (1993)

Muddling Through (1994) (birkaç bölümden sonra iptal edildi)

South Park (1999) (konuk oyuncu olarak)

Friends (1994-2004) (başrol)

30 Rock (2008) (konuk oyuncu olarak)