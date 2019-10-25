25.10.2019 - 11:07 |
Jet Sosyete 3. sezon 3. bölüm fragmanı! Yeni bölüme Fatih Artman konuk oluyor
Jet Sosyete yeni bölümleri ile internette yayınlanmaya devam ediyor. Bu hafta 3. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan Jet Sosyete'de sürpriz bir konuk da var. İşte Jet Sosyete 3. sezon 3. bölüm fragmanı ve bu bölüm konuk olacak oyuncu...
Puhu TV'de yayınlanan Jet Sosyete 3. sezon 3. bölümü ile bu akşam izlenebilecek. İnternet üzerinden izlenebilen Jet Sosyete yeni bölümde kahkaha tufanı yaşanacak.
FATİH ARTMAN JET SOSYETE'DE
Jet Sosyete'nin 3. sezon 3. bölümünde ünlü oyuncu Fatih Artman konuk oluyor. Fatih Artman, İlayda'nın maço sevgilisi Yaman karakterini canlandıracak.
JET SOSYETE 3. SEZON 3. BÖLÜM FRAGMANI
Satılığa çıkarılan " Paşabahçe" vapuru havadan görüntülendiYıllarca Şehir hatlarında vatandaşlara hizmet veren ve ardından Beykoz'a demirleyen bir dönem de batırılması gündeme gelen "Paşabahçe" vapuru satışa çıkarıldı. 4 Kasım günü İstanbul Liman Başkanlığı'nda ihale yoluyla satılacak vapur havadan görüntülendi.Uzun süre Beykozlulara hizmet veren ve satışı gündemde olan Paşabahçe vapuru, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi. Beykoz Belediye Meydanı önündeki iskeleye demirli halde bulunan vapurun 4 Kasım Pazartesi günü İstanbul Liman Başkanlığı’nda ihale yoluyla satılması bekleniyor.