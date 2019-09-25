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25.09.2019 - 13:00 |

Jet Sosyete yeni sezon fragmanı! Jet Sosyete ne zaman ve nerede yayınlanacak?

Jet Sosyete yeni sezon fragmanı yayınlandı. Jet Sosteye izleyicisi ise dizi hakkında arayışa geçti. Jey Sosyete yeni sezon ne zaman başlayacak ve Jet Sosyete dizisi hangi kanalda yayınlanacak sorusu yoğun ilgi gördü. İşte dizi hakkında bilinmesi gerekenler...

Jet Sosyete yeni sezon fragmanı! Jet Sosyete ne zaman ve nerede yayınlanacak?

İlk iki sezonuyla televizyon kanallarında yayınlanan Jet Sosyete dizisi, üçüncü yeni sezonunda televizyon üzerinden yayınlanmayacak. Jet Sosyete dizisinin izleyicileri ise dizinin nerede ve ne zaman yayınlanacağı hakkında bilgi almak istiyor.

JET SOSYETE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Jet Sosyete dizisi Ekim ayında başlayacak.

JET SOSYETE NEREDE YAYINLANACAK?

Jet Sosyete, yeni sezonuyla Ekim'de puhutv'de izleyici karşısına çıkacak.

Oyuncular

Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Şahin Irmak, Enis Arıkan, Ayşenil Şamlıoğlu, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Ecem Uzun, Emre Taştekin

JET SOSYETE FRAGMAN

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