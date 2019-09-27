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27.09.2019 - 16:31 | | DHA

Jiletli şahıs İBB binasında hareketliliğe yol açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki binasında hareketlilik yaşandı. Belediye binasına arka bölümden tırmanarak giren ve elinde jilet bulunan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Jiletli şahıs İBB binasında hareketliliğe yol açtı

Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki İbrahim A., İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek istediğini belirterek içeriye girmek istedi. Güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine dışarıya çıkan İbrahim A., binanın arka bölümünden tırmanarak içeriye girdi. Elinde jilet bulunduğu kaydedilen İbrahim A., İmamoğlu'nun makam odasının balkonuna kadar ulaştı.

Güvenlik görevlilerinin fark etmesi üzerine İbrahim A. kendisine jiletle zarar verdi. İbrahim A. polis tarafından gözaltına alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İmamoğlu'nun olay sırasında İBB binasında olmadığı öğrenildi.

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