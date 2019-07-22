MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemJohn Carter filminin oyuncuları kimler? Konusu nedir?
22.07.2019 - 14:45

John Carter filminin oyuncuları kimler? Konusu nedir?

2012 Amerikan bilim kurgu fantezi filmi olan John Carter filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. John Carter: İki Dünya arasında filmini Andrew Stanton yönetmiştir. İşte John Carter filmi hakkında bilinenler...

John Carter filminin oyuncuları kimler? Konusu nedir?

John Carter filminin konusu: Açıklanamayan biçimde Mars’a yollanan John Carter, burada kendisini gezegen sakinlerinin arasındaki dev bir ihtilafın ortasında bulur. Tarafların arasında Tars Tarkas ve güzel Prenses Dejah Thoris de vardır. Carter yok olmanın eşiğindeki bu gezegende Barsoom’ın ve halkının kurtuluşunun kendi ellerinde olduğunu anlayacaktır.

OYUNCULAR KİMLER?

Taylor Kitsch, Lynn Collins, Williem Dafoe

Akıntıya kapılan 6 çocuktan 4'ü kurtarıldıAdana'da sulama kanalına düşen toplarını almak için suya giren 6 çocuktan 4'ü kurtarılırken, kaybolan 2 çocuğu arama kurtarma çalışması başlatıldı
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ölüme birlikte giden ikiz kardeşler toprağa verildi

Ölüme birlikte giden ikiz kardeşler toprağa verildi

Son dakika | Saldırıya hazırlanan 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | Saldırıya hazırlanan 8 terörist etkisiz hale getirildi

Topu almak için sulama kanalına giren çocuklardan ikisi kayboldu

Topu almak için sulama kanalına giren çocuklardan ikisi kayboldu

FETÖ'den gözaltına alınan 35 jandarma itirafçı oldu

FETÖ'den gözaltına alınan 35 jandarma itirafçı oldu

Sıradaki Haber