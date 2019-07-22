John Carter filminin oyuncuları kimler? Konusu nedir?

John Carter filminin konusu: Açıklanamayan biçimde Mars’a yollanan John Carter, burada kendisini gezegen sakinlerinin arasındaki dev bir ihtilafın ortasında bulur. Tarafların arasında Tars Tarkas ve güzel Prenses Dejah Thoris de vardır. Carter yok olmanın eşiğindeki bu gezegende Barsoom’ın ve halkının kurtuluşunun kendi ellerinde olduğunu anlayacaktır.

OYUNCULAR KİMLER?

Taylor Kitsch, Lynn Collins, Williem Dafoe