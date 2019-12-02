John Wick 2 konusu nedir? Oyuncuları kimler? Aksiyonseverler ekran başına...

2017 yılında vizyona giren aksiyon filmi John Wick 2 bu akşam televizyonda seyirci ile buluşacak. Filmde John Wick bu sefer İtalya nın başkenti Roma da son derece güçlü çetelerle tek başına mücadele edecek. Aksiyon sahnelerinin bol olduğu filmin konusu ve oyuncuları özellikle ilk kez filmi seyredecekler için merak konusu oldu. İşte detaylar...

JOHN WICK 2 KONUSU

Artık emekliye ayrılmış, tetikçilik dünyasından uzaklaşmış köpeğiyle birlikte sakin bir hayat yaşamak isteyen John Wick (Keanu Reeves), kendini yine istemediği halde tehlikeli olayların ortasında bulur. Eski bir ortağının sayesinde bu kez İtalya nın başkenti Roma da son derece güçlü çetelerle tek başına mücadele edecektir.

OYUNCULARI

Keanu Reeves – John Wick

Riccardo Scamarcio – Santino D’Antonio

Common – Cassian

Laurence Fishburne – The Bowery King

Ruby Rose – Ares

John Leguizamo – Aurelio

Ian McShane – Winston

Bridget Moynahan – Helen Wick

Lance Reddick – CharoN