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02.12.2019 - 17:37 |

John Wick 2 konusu nedir? Oyuncuları kimler? Aksiyonseverler ekran başına...

Aksiyonseverler ekran başına... Bu akşam televizyonda John Wick 2 yayınlanacak. Keanu Reeves'in başrolünde olduğu film hakkındaki bilgiler şimdiden merak ediliyor. Peki, John Wick 2 konusu nedir? Oyuncuları kimler?

John Wick 2 konusu nedir? Oyuncuları kimler? Aksiyonseverler ekran başına...

 

2017 yılında vizyona giren aksiyon filmi John Wick 2 bu akşam televizyonda seyirci ile buluşacak. Filmde John Wick bu sefer İtalya nın başkenti Roma da son derece güçlü çetelerle tek başına mücadele edecek. Aksiyon sahnelerinin bol olduğu filmin konusu ve oyuncuları özellikle ilk kez filmi seyredecekler için merak konusu oldu. İşte detaylar...

JOHN WICK 2 KONUSU

Artık emekliye ayrılmış, tetikçilik dünyasından uzaklaşmış köpeğiyle birlikte sakin bir hayat yaşamak isteyen John Wick (Keanu Reeves), kendini yine istemediği halde tehlikeli olayların ortasında bulur. Eski bir ortağının sayesinde bu kez İtalya nın başkenti Roma da son derece güçlü çetelerle tek başına mücadele edecektir.

OYUNCULARI

Keanu Reeves – John Wick
Riccardo Scamarcio – Santino D’Antonio
Common – Cassian
Laurence Fishburne – The Bowery King
Ruby Rose – Ares
John Leguizamo – Aurelio
Ian McShane – Winston
Bridget Moynahan – Helen Wick
Lance Reddick – CharoN

Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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