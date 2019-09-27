John Wick konusu nedir? Oyuncuları kimler? Keanu Reeves kimdir?

Filmseverler özellikle de aksiyon filmlerine bayılanlar ekran başına... John Wick bu akşam televiyzonda olacak. John Wick konusu nedir? Oyuncuları kimler?

KONUSU:

John Wick, emekliye ayrılmış bir tetikçidir. Emekliliğinin tadını çıkarırken karısının yakalandığı amansız hastalıkla hayatı altüst olur. Karısından kendisine kalan en değerli varlığı ve can yoldaşı köpeğidir. Ancak evine dalan üç gangster onu da öldürür. Gansterlerden biri, mafya babası Viggo Tasarov'un oğlu Josef Tasarov'dur ve John'un daha önce birlikte çalıştığı bir adamdır. Artık kaybedecek hiçbir şeyi de kalmayan John Wick'in tek istediği intikamdır ve New York sokaklarında düşmanlarıyla nefes kesen bir kovalamacanın içine girer.

OYUNCULAR:

Keanu Reeves: John Wick

Michael Nyqvist: Viggo Tarasov

Alfie Allen: Iosef Tarasov

Adrianne Palicki: Miss Perkins

Bridget Moynahan: Helen

Ian McShane: Winston

John Leguizamo: Aurelio

Willem Dafoe: Marcus

KEANU REEVES KİMDİR?

Keanu Reeves Lübnan doğumlu Kanadalı sinema oyuncusudur. 1963 doğumlu olan oyuncu 53 yaşındadır.

Keanu Reeves hayatı ve hayat hikayesi:

Çin asıllı Havaili bir baba ve İngiliz bir annenin çocuğu olarak Lübnan'da dünyaya gelen Reeves'in ebeveynleri o henüz 2 yaşındayken boşandı. Pek parlak geçmeyen okul hayatı disleksi (okuma bozukluğu) sayesinde daha da zorlaştı. 80'li yılları Kanada'da kız kardeşi Kim'le beraber geçiren Reeves, reklam filmlerinde oynayarak oyunculuğa başladı.

Aile hayatında da şanssız olan Keanu Reeves'in babası birçok farklı suçtan tutuklanmış bir hükümlü.

1 yıl devam ettiği kolej hayatında buz hokeyine merak salan ve Duvar lakabını alan Reeves, 1986'da Youngblood adlı buz hokeyini konu alan bir filmde oynadı. 90'lı yıllara kadar ufak rollerde oynayan Reeves, 1993 yılında en yakın arkadaşını kaybederek trajedi yaşadı.

1994 yılında ilk başrolü Speed filminde Sandra Bullock'la oynadı. Daha sonra Al Pacino'yla oynadığı Şeytanın Avukatı filmiyse ona büyük kapılar açtı.

1995'te oynadığı Matrix, hem o gün hem de günümüzde hala değerini korumaktadır. Neo karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Keanu Reeves, bu şöhreti hakkında "Mickey Mouse kıyafeti giymiş gibiyim. Kostümün içinde kim olduğunu hakkında kimsenin hiçbir fikri yok" dedi.

Müziğe de özel bir merakı olan Reeves, The Dogstar adlı rock grubunda uzun süre bas gitar çaldı. Hatta Bon Jovi'nin ön grubu olarak sahneye çıkmışlığı bile var.

Gitarlar, satranç, motosiklet ve buz hokeyi gibi özel zevklere sahip olan oyuncunun evlenmemesi de dikkat çekici. Jennifer Syme isimli sevgilisinden çocuk beklerken bebeğin anne karnında 8 aylıkken ölmesi ve 1 buçuk sene sonra da Syme'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi de Keanu Reeves için bir başka büyük acı oldu.

Küçük yaştan beri sıkıntılarla boğuşan Keanu Reeves'in paraya pek değer vermemesinin sebebi de bu yüzden. Sık sık toplu taşımada görüntülenen, evsizlerle olan iyi ilişkileriyle bilinen, lösemi hastası kız kardeşinin bakımının üstlenen ve magazine asla malzeme vermeyen bu ünlü ama farklı adamı hala tanımaya devam ediyoruz.