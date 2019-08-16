‘Joker, süper kahraman filmi değil’

Joker’i canlandıracak Joaquin Phoenix, Il Venerdi di Repubblica’ya Joker makyajı yapılmış haliyle kapak oldu. Dergiye konuşan Phoenix filmi, “Bu bir süper kahraman, süper kötü ya da özel güçleri olan bir insan filmi değil” sözleriyle özetledi ve projenin beklenenden çok daha farklı olacağını söyledi. Filmin yönetmeni Todd Phillips de filmin güç sistemini irdeleyeceğini ve bir insanın ayağa kalkıp yüzleşmesi gereken zorlukları ortaya koyacağını ekledi. Dergiye göre filmde Joker’in net bir düşmanı olmayacak, 1980’lerden rekabetçi ve şiddet dolu bir Amerikan şirketiyle mücadele edecek. Öte yandan filmin yönetmeni, “Bu filmle amacımız insanları isyana davet etmek değil. Ancak insanlara neden bir devrim başlatabileceklerini açıklamayı denemek,” dedi. Phoenix ise role çalışırken ilk yaptığı şeyin karakterin ikonik kahkahasını nasıl atabileceğini çözmek olduğunu ifade etti. Aktör, bunun için patolojik kahkahalar atan hastaları incelemiş ve kontrol edilemeyen mimikleri gözlemlemiş.