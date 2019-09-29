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29.09.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Joker’e maskeyle girmek yasak

İngiliz gazetesi Guardian’da yer alan habere göre, Amerika’da iki sinema salonu zinciri, “Joker” filminin gösterimi sırasında maske takılmasını yasakladığını duyurdu.

‘Joker’e maskeyle girmek yasak

ABD’nin en büyük sinema zinciri, Kansas merkezli AMC Theatres, 2012’de “Dark Knight”ın gösterimi sırasında yaşanan katliamın ardından getirdiği maske yasağının “Joker” filmi için de geçerli olduğuna dair açıklama yaptı.

Yüz kapatılmayacak

AMC, işlettiği 650’den fazla salona kostümlü girilebileceğini ancak maskeye, yüz boyamaya veya yüzü kapatan herhangi bir nesneye izin verilmediğini hatırlattı. AMC’yi daha sonra başka bir sinema salonu olan The Landmark Theaters takip etti.

Los Angeles merkezli sinema zinciri Landmark, 27 AVM’deki 52 sinema salonunda “Joker” gösterimleri sırasında hem maske ve yüz boyama hem de kostüm yasağı ilan etti. Seyircilere filmin keyfini
çıkarmaları tavsiye edildi.

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