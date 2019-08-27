27.08.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Jon Snow'un Marvel'deki yeni rolü
“Game of Thrones” dizisinde “Jon Snow” rolüyle ünlenen Kit Harington’ın Marvel Sinematik Evreni’nde hangi karakteri canlandıracağı belli oldu. Harington “Eternals” filmde fizikçi Dane Whitman ve onun süper kahraman kişiliği Black Knight’ı canlandıracak.
Eternals’ın çizgi romanlarda uzun yıllar yaşayan karakterler olarak biliniyor. “Eternals” filminde Angelina Jolie, Kumail Nanijani, Ma Dong-Seok, Salma Hayek, Lia McHugh, Lauren Ridloff ve Brian Tyree Henry de yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Chloe Zhao yer alacacak.
Kartal'da taciz iddiası mahalleyi karıştırdıKartal'da aynı evde yaşadığı amcasının cinsel tacizine uğradığını iddia eden genç kız, sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Taciz iddiası üzerine sokağa dökülen mahalle sakinlerinin linç etmek istediği şüpheliyi polis zırhlı araca bindirerek kurtardı. Şüpheli gözaltına alındı.