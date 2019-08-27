Jon Snow'un Marvel'deki yeni rolü

Eternals’ın çizgi romanlarda uzun yıllar yaşayan karakterler olarak biliniyor. “Eternals” filminde Angelina Jolie, Kumail Nanijani, Ma Dong-Seok, Salma Hayek, Lia McHugh, Lauren Ridloff ve Brian Tyree Henry de yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Chloe Zhao yer alacacak.