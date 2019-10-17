Joyce’un kemikleri İrlanda’ya dönüyor

Dublin Belediyesi Meclisleri, James Joyce ve eşi Nora Barnacle’nin kemiklerinin İrlanda’ya geri getirilmesi için teklifte bulundu. 1882 yılında Dublin’de doğan Joyce, İrlanda toplumuna karşı artan düşmanlığı ve iş bulamamasından kaynaklı olarak uzun yıllar boyunca ülkesinden uzakta yaşadı. 1941 yılında geçirdiği ameliyatın ardından hayatını kaybeden yazar, Zürih’teki Fluntern mezarlığına gömülmüştü.