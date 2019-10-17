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17.10.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Joyce’un kemikleri İrlanda’ya dönüyor

Joyce’un kemikleri İrlanda’ya dönüyor

Dublin Belediyesi Meclisleri, James Joyce ve eşi Nora Barnacle’nin kemiklerinin İrlanda’ya geri getirilmesi için teklifte bulundu. 1882 yılında Dublin’de doğan Joyce, İrlanda toplumuna karşı artan düşmanlığı ve iş bulamamasından kaynaklı olarak uzun yıllar boyunca ülkesinden uzakta yaşadı. 1941 yılında geçirdiği ameliyatın ardından hayatını kaybeden yazar, Zürih’teki Fluntern mezarlığına gömülmüştü.

Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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