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04.11.2019 - 15:27 |

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman açılacak?

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı tünel çalışmaları tamamlandı. Metro hattında mutlu sona yaklaşılırken özellikle bu istasyonları kullanacak vatandaşlar şimdi "Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı ne zaman açılacak?" sorusuna cevap arıyor.

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman açılacak?

Son teknolojiyle “tam otomatik sürücüsüz” olarak inşa edilen Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının tamamlanmasına ramak kaldı. 8 ilçeyi birbirine bağlayacak proje için nefesler tutuldu. Bu hatları sık sık kullanacak olan vatandaşlar "Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman açılacak?" sorusunu yöneltiyor.

KABATAŞ-MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nın Kabataş’a uzanan ikinci kısmında da tünel çalışmaları tamamlandı. Tüm tünellerinin tamamlanması sebebiyle, 6 Kasım Çarşamba günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla tören düzenlenecek. 8 ilçeyi bağlayacak hattın Mecidiyeköy-Mahmutbey arasındaki 15 istasyonunun, önümüzdeki yılın ilk aylarında hizmete girmesi hedefleniyor.

Batı Karadeniz'de hamsi bolluğu yüzleri güldürdüZonguldak'ın Ereğli ile Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde gırgır ve trol tekneleriyle denize açılan balıkçılar, avladıkları bol miktarda hamsiyle limana dönmenin mutluluğunu yaşıyor.
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