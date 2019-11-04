Son teknolojiyle “tam otomatik sürücüsüz” olarak inşa edilen Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının tamamlanmasına ramak kaldı. 8 ilçeyi birbirine bağlayacak proje için nefesler tutuldu. Bu hatları sık sık kullanacak olan vatandaşlar "Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman açılacak?" sorusunu yöneltiyor.

KABATAŞ-MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nın Kabataş’a uzanan ikinci kısmında da tünel çalışmaları tamamlandı. Tüm tünellerinin tamamlanması sebebiyle, 6 Kasım Çarşamba günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla tören düzenlenecek. 8 ilçeyi bağlayacak hattın Mecidiyeköy-Mahmutbey arasındaki 15 istasyonunun, önümüzdeki yılın ilk aylarında hizmete girmesi hedefleniyor.