"Kablosuz çağın gelişi savaşı imkânsız hâle getirecek" sözü kime aittir? 26 Ağustos ipucu sorusu

Her gün büyük bir keyifle oynanan online bilgi yarışmasının bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu dünyaca ünlü bir İtalyan mucit ile ilgili oldu. İşte 26 Ağustos ipucu sorusunun yanıtı...



SORU



"Kablosuz çağın gelişi savaşı imkânsız hâle getirecek" sözü kime aittir?



CEVAP



Guglielmo Marconi