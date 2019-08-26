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26.08.2019 - 18:23

"Kablosuz çağın gelişi savaşı imkânsız hâle getirecek" sözü kime aittir? 26 Ağustos ipucu sorusu

Dünyaca ünlü bir İtalyan mucit ve elektrik mühendisi, bugün online bir bilgi yarışmasının ipucu sorusuna konu oldu. Peki "Kablosuz çağın gelişi savaşı imkânsız hâle getirecek" sözünü söyleyen bu kişi kimdir? İşte 26 Ağustos ipucu sorusunun cevabı...

"Kablosuz çağın gelişi savaşı imkânsız hâle getirecek" sözü kime aittir? 26 Ağustos ipucu sorusu

Her gün büyük bir keyifle oynanan online bilgi yarışmasının bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu dünyaca ünlü bir İtalyan mucit ile ilgili oldu. İşte 26 Ağustos ipucu sorusunun yanıtı...

SORU

"Kablosuz çağın gelişi savaşı imkânsız hâle getirecek" sözü kime aittir?

CEVAP

Guglielmo Marconi

Boynuna makas saplanan küçük Ezel’in felç kalacağı öğrenildi.İstanbul Sultangazi’de iki grup arasındaki kavga sırasında arada kalarak boynuna makas saplanan küçük Ezel’in felç kalacağı öğrenildi. Yetkililerden yardım isteyen anne Yadigar Erdem, “Kızım Ezel yoğun bakımda yatıyor, belden aşağısı komple felç. Makas fırlatmak ne demek ya? Bu konuda ben herkese sesleniyorum. Kızımın kanını yere koymayın” diyerek yardım istedi.
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