29.09.2019 - 17:53 | | DHA
Kabloya temas eden genç akıma kapılarak öldü!
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, inşaatın yanından geçen Ferhat Aslanoğlu (17) açıkta bulunan elektrik kablosuna temas edince akıma kapılıp, ağır yaralandı. Aslanoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, öğlen saatlerinde, Bozova'ya bağlı Hacılar Mahallesi'ndeki inşaatın önünde meydana geldi. Evden çıkan Ferhat Aslanoğlu, inşaatın yanından geçerken elektrik kablosunu fark etmeyip temas etti. Akıma kapılarak ağır yaralanan Aslanoğlu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Aslanoğlu, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Arnavutköy'de 15 bina ve 1 okul mühürlendiİstanbul’da Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından hasar tespit çalışmalarını tamamlayan Arnavutköy Belediyesi ekipleri, hasarlı 15 bina ve 1 okulu mühürledi. Mühürlenen binaların akıbeti ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapacağı kapsamlı incelemenin ardından belli olacak. Hasar tespit çalışmalarının ardından bir açıklama yapan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, deprem sonrası 95 bina için şikayet aldıklarını söyledi ve yapılan incelemelerin ardından 15 bina ve 1 okulun mühürlendiğini belirtti. Öte yandan Silivri'de hasar gören Semizkumlar Nevşehirliler Camisi ve Büyükçavuşlu Mahallesi Camisi de ibadete kapatılarak mühürlendi.