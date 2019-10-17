Kabusu anlattı! 'Orada olsam o manyak beni de...'

İzmir Alsancak'ta 2 kişinin ölümü ile biten dehşete şahit olan ve ağır yaralanan Songün Bilal'e ilk müdahaleyi yapan esnaf komşusu Levent Bozkurt, o anları Yeni Asır'a anlattı. Geçtiğimiz hafta da cani sevgilinin kuaförü ziyarete gelmesiyle tartışma çıktığını anlatan Bozkurt, "İrfan Çengel, Birgün ile kavga edip kızkardeşi Akgün'ü darp ediyordu. Ben araya girdim. Kendisine 'Bu çözüm değil yaptığın yanlış' dedim. Sonra bağırıp gitti" dedi.

'SENİ DE VURURUM'

Olay günü yine kavga çıktığını anlatan Bozkurt, "İrfan bir anda pompalı tüfeğini çıkarıp Birgün'ü vurdu. Kız kardeşi Songün kaçıyordu ben 'yapma' diye bağırdım. 'Seni de vururum' diye bana bağırdı. O sırada Songün'ü karnından vurdu. Daha sonra sevgilisi Birgün Bilal'in cesedinin önünde diz çöküp 'bunu sen istedin' dedikten sonra intihar etti. Ben de havlu ile Songün'ün yarasına tampon yapmaya çalıştım. O sırada diğer komşular 112 ve 155'i aradı" diye konuştu. Olay esnasında kuaförde olmayan Akgün Bilal'in ise şans eseri ölümden döndüğü öğrenildi.

YİNE SALDIRMIŞTI

Sabah ablaları Songün ve Birgün ile birlikte dükkanı açan Akgün Bilal'in, dükkana yakın olan eve giderek kardeşini okula göndermek için dükkandan ayrıldığı ortaya çıktı. Ablasının ölümü ile yıkılan ve diğer ablasının hayata tutunması için dua eden Akgün Bilal'in, "Bu manyak bana Cuma günü saldırmıştı. O an ben de dükkanda olsam beni de kesin öldürürdü" dediği öğrenildi.

AİLESİ YIKILDI

Ablasının sevgilisi tarafından vurulan Songün Bilal, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan 9 saatlik ameliyatın ardından Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Songün'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Bir kızının ölümüne, diğer kızının da ağır yaralanmasına tanık olan anne Sultan Bilal ile baba Nihat Bilal'in ise olaydan sonra yıkıldığı ve yakınlarının yardımı ile ayakta durduğu ifade edildi. (Yeniasır)