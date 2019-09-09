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09.09.2019 - 17:43| DHA

Kaçacaklardı ama sınırda yakalandılar!

Edirne'de, hudut karakolu askerlerince yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken yakalanan 5 FETÖ şüphelisinden 4'ü, mahkemece tutuklandı.

Kaçacaklardı ama sınırda yakalandılar!

Edirne merkeze bağlı Doyran köyündeki askeri yasak bölgede, hudut karakolu askerleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 5 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmaya teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunan Ş.K., Y.S., G.S., S.K. ve B.G. oldukları belirlendi. B.G., işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen Ş.K., Y.S., G.S., S.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

 

 

Güvenlik kamerasına içki şişesi atan şüpheliye gözaltıKütahya'da, belediye parkındaki güvenlik kamerasını içki şişesi atarak, kıran S.Y., 'kamu malına zarar vermek' suçundan gözaltına alındı.
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