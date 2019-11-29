MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Kaçak aksesuarlara el konuldu
ABONE OL
29.11.2019 - 12:03 | | İHA

Kaçak aksesuarlara el konuldu

Sivas’ta polis tarafından yurda kaçak yollarla sokulduğu cep telefonu bataryası ve aksesuarlarına el konuldu.

Kaçak aksesuarlara el konuldu

Edinilen bilgiye göre Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleşen kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında geçtiğimiz gün bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 88 adet cep telefonu bataryası, 25 adet tablet camı, 466 adet cep telefonu ekran camı, 364 adet cep telefonu arka kapağı, 641 adet cep telefonu ekranı ve 145 adet cep telefonu kasasına el konuldu. 5 iş yeri çalışanı hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçlaması ile işlem yapıldı. 5 kişi savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri sıraya girdiTürk mühendislerin geliştirdiği yüzde 100 yerli ve milli kaynaklarla üretilen ateşli silah modifikasyon sistemi T61 sergilendi. Yerli silah aparatına şimdiden ABD, Çin gibi ülkelerden talepler geldiği söyleniyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Azize 3. yeni bölüm fragmanı... Azize Balkan'ı öldürebilecek mi?

Azize 3. yeni bölüm fragmanı... Azize Balkan'ı öldürebilecek mi?

Ferhat ile Şirin dizi konusu | Ferhat ile Şirin fragman

Ferhat ile Şirin dizi konusu | Ferhat ile Şirin fragman

Kaçak aksesuarlara el konuldu

Kaçak aksesuarlara el konuldu

Adıyaman’da kaçak içki ve silah ele getirildi

Adıyaman’da kaçak içki ve silah ele getirildi

Sıradaki Haber