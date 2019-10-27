Kaçak avcıları ihbar edene ödül

TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu, Türkiye’de yaban hayat ile ekolojik dengenin ciddi tehdit ve tehlike altında olduğunu belirledi. Komisyonca hazırlanan raporda, “Yoğun avcılık pek çok hayvan türünü yok olma noktasına getirmiştir; öyle ki Bakanlığın belli zamanlarda belli adette avlanmasına izin verdiği hayvanlar av sahalarında bile bulunamamaktadır” ifadelerine yer verildi.



Yüzde 58 azalma



Avcılığın sadece avlanan değil, avlanmayan kuş türlerini de olumsuz etkilediği tespiti yapılan raporda, şöyle denildi:



“Avlanma, sadece kuşların değil tüm biyolojik çeşitlilik kaybının ana itici gücüdür. Kuş yoğunluğunun, avcılık yapılmayan alanlara göre avlanma yapılan alanlarda ortalama yüzde 58 (yüzde 25 ila 76) oranında azaldığı ortaya konulmuştur. Ülkemizin geniş bir coğrafyaya sahip olması, buna karşın bakanlığın personel sayısının yetersizliği ve internet üzerinden denetimsiz ve çok kolay bir şekilde silah edinmenin mümkün olması kaçak avcılığın önüne geçilmesini zorlaştırmaktadır. Yaban hayvanlarının soyu giderek tükendiğinden orman ağaçları, ekinler hastalıklarla karşı karşıyadır, gelecekte ağır doğa sorunlarıyla karşılaşılması muhtemeldir.”



Raporda, kaçak avcılığa karşı “ihbar ödülü” başta olmak üzere şu önerilerde bulunuldu:



- Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nün araç, gereç ve personel açısından güçlendirilmeli.



- Kaçak avcılık kabahat olmaktan çıkarılarak suç kapsamına alınmalı.



- Kaçakçılıkla mücadele kapsamında olduğu gibi kaçak avcılık ihbarlarında ödül sistemi getirilmeli.



- Avcılık dernekleri, kaçak avcılıkla mücadele için etkin olarak kullanılmalı.



- Avcılığa ilgi duyanlar için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yerel yönetimler tarafından trap ve skeet alanları açılmalı.



- Popülasyonu kritik olan türler için sınırlama getirilmeli.