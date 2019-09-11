MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü baskın
11.09.2019 - 12:16| DHA

Kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü baskın

Kütahya'nın Emet ilçesinde, devriye görevindeki jandarma, altın dolu lahit mezar bulmak amacıyla mağarada kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü baskın

Olay, Emet İlçesi'ne bağlı Düşecek köyü Gökbel Mevkii'nde meydana geldi. Emet Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, devriye görevi sırasında bir mağara ile çevresinde kazı yapıldığını gördü. Jandarma ekipleri hemen harekete geçerek, M.A.A., C.Ş., S.Ç. ve C.Ö. isimli 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte 2 adet cinsi tespit edilemeyen dimanit lokumu, 1 jeneratör, 1 beton matkabı ve yaklaşık 100 metre uzunluğunda kablo ele geçirildi.

Dinamitler, Kütahya'dan gelen bomba imha ekibi tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Sorguya alınan 4 şüphelinin, içi altın dolu lahit mezar aramak için kaçak kazı yaptıkları öğrenildi.

Düşecek Muhtarı Ali Koç, yakalanan şahıslarının köy dışından olduğunu belirterek, "Köyümüzün Gökbel mevkiinde bir mağaramız bulunuyor. Buraya gelen 4 kişi, mağara içinde 2 tünel açmaya çalışıyorlar. Jandarma ekiplerimiz yakaladı. Onlar karakola götürülürken Kütahya'dan gelen ekipler de dinamitleri imha etti" dedi.

Sadece orada bekliyorlardı! Arabanın altında kaldılarDiyarbakır'da, Muhammed Kayra (8) ile abIası Irmak Özbilek'e (13) okula gitmek için servis bekledikleri sırada Zeynep C.'nin kullandığı otomobil çarptı. Kardeşlerin yaralı kurtulduğu kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bu kez olmadı! 3 kez firar etmişti...

Bu kez olmadı! 3 kez firar etmişti...

MEB bilgi güvenliğini 'MEBBulut' ile korumaya aldı

MEB bilgi güvenliğini 'MEBBulut' ile korumaya aldı

İstinat duvarı çöktü! 28 aile geceyi başka bir yerde geçirdi

İstinat duvarı çöktü! 28 aile geceyi başka bir yerde geçirdi

Hanife Gürdal kimdir? Hanife Gürdal hangi programlara katılmıştı?

Hanife Gürdal kimdir? Hanife Gürdal hangi programlara katılmıştı?

Sıradaki Haber