Kaçakçılara geçit yok!

Yaklaşan yılbaşı öncesinde operasyona hız veren emniyet ve jandarma ekipleri Türkiye genelinde kaçakçılık yapan ve piyasaya sahte içki süren çetelere göz açtırmıyor. Birçok ilde son iki günde art arda yapılan baskınlarda 200 tonun üzerinde sahte içki, 2 ton kaçak tütün ele geçirilirken 95 kişi gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonlardan bazıları şöyle:



1- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ürettikleri yüklü miktar sahte alkollü içkileri farklı şehirlerde piyasaya sürmeye hazırlanan çeteye yönelik dokuz ilde 147 adrese dün operasyon yaptı. İstanbul merkezli Adana, İzmir, Hatay, Kırklareli, Tekirdağ, Şanlıurfa, Niğde ve Aksaray olmak üzere dokuz ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 107 kişiden 72’si yakalandı. Yapılan aramalarda 200 tonun üzerinde sahte içki ele geçirildi.



2- Malatya’da, polis sahte içki üretimi ve satışı yapıldığını tespit ettikleri 12 adrese düzenledikleri eş zamanlı baskında 1 ton sahte boğma rakı, 130 satışa hazır 0,5 litrelik plastik şişe, 64 adet 5 litrelik plastik şişe, 17 adet 10 litrelik plastik şişe ve 25 adet 18 litrelik plastik şişe ele geçirdi. Dört kişi gözaltına alındı.



3- Amasya’da da, iki köyde sahte içki imal edildiği ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, belirlenen 13 adrese düzenledikleri operasyonda 2 bin 572 litre (2 ton 572 litre) sahte içki ve içki yapımında kullanılan damıtma düzeneği ele geçirdi. 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



4- Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisin üç ayrı depoya düzenlediği operasyonda, 960 litre etik alkol, 207 litre el yapımı içki ve 2 etil alkol içerisinde bulunan denatonyum benzoat maddesi ele geçirildi. Üç kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin alkollerin damıtılması için özel sistem kurduklarını tespit edildi.









5- Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde yol kontrol ve arama, tarama faaliyetleri sırasında polis ekiplerinin durdurduğu, K.S. yönetimindeki kamyonetten 2 ton kaçak kıyılmamış tütün çıktı. Gözaltına alınan K.S.’nin kaçak tütünleri Tokat’tan Adıyaman’a götürdüğü belirlendi.



6- Mardin’den Mersin’e yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara taşıdığı tespit edilen kamyonet, Adana’da durduruldu. Yapılan aramada kamyonetin kasasındaki yatakların içine gizlenmiş 15 bin 490 gümrük kaçağı sigara bulundu. Kamyonette bulunan A.Ç ve E.C.M. gözaltına alındı.



Çikolata içinde 15 kilo kokain



7- İstanbul Havalimanı’nda Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda, Güney Afrika uyruklu bir yolcunun valizindeki onlarca çikolata paketi ile 48 adet küçük boy çerçevenin içine gizlenmiş şekilde, piyasa değeri yaklaşık 4,5 milyon lira olan yaklaşık 15 kilogram kokain ele geçirildi. Şüpheli Cristopher M. gözaltına alındı.



Gümrük uyanıkları



8- İzmir’in Konak ilçesinde, polis bir iş hanında bulunan üç depoda yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek istenen gümrük kaçağı parfüm, gözlük, saat ve sigara olduğunu belirledi. Adrese yapılan baskında çeşitli markalara ait bin 988 parfüm, 160 gözlük, 100 kol saati ve 450 paket sigara ele geçirildi. Depo sahipleri Ş.G ve yabancı uyruklu A.S. sorgu için emniyete götürüldü.



20.9 ton kaçak çay



Gümrük yetkilileri Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen ve “prefabrik yapı elemanları” cinsi eşya taşıdığı beyan edilen bir TIR riskli görüldü. Kapıkule Gümrük Kapısı’nda x-ray taramasına tabi tutulan araç, dedektör köpekler de arandı. Köpeklerin tepki vermesiyle açılan araçtaki çuvallardan yabancı menşeli çay çıktı. 580 çuvaldaki, gümrüklenmiş değeri 1 milyon 307 bin lira olan, toplam 20 ton 880 kilo kaçak çaya el konuldu.