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10.10.2019 - 14:25 | | AA

Kaçan teröristlerin bıraktığı mühimmatlar ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın batısında terörden arındırılan köylerden kaçan teröristlerin bıraktığı silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Kaçan teröristlerin bıraktığı mühimmatlar ele geçirildi

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın batısında terörden arındırılan El Yabse ve Tel Fander köylerinde arama tarama çalışmaları sürüyor.

Aramalarda, YPG/PKK'lı teröristlerin köyden kaçtıktan sonra geride bıraktığı hafif ve ağır makineli tüfekler ile mühimmat ele geçirildi.

Suriye Milli Ordusu mensupları, köylerde güvenlik tedbirlerini ve tarama çalışmalarını sürdürüyor.

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