Kaçış Planı 2 filmi konusu nedir? Kaçış Planı 2 oyuncuları

Kaçış Planı 2. filmiyle izleyenlere yine heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Gerilim ve aksiyon türündeki filmin başrolünde yine Sylvester Stallone bulunuyor. İşte Kaçış Planı 2 konusu ve oyuncuları...

KAÇIŞ PLANI 2 KONUSU

Kaçış Planı 2’de, Ray Breslin’in bilgisayarlı bir tekno-terör labirentinde kaybolan arkadaşını kurtarmak için verdiği mücadele anlatılıyor. Ray Breslin, yüksek güvenlikli hapishaneden kaçışının yıllar sonrasında yeni bir birinci sınıf, kiralık güvenlik gücü oluşturmuştur. Ama takım üyelerinden dövüş ustası Shu , Hades olarak bilinen bilgisayarlı tekno-terör savaş-labirentinde kaybolur. Breslin, arkadaşını kaybolduğu labirentten kurtarmaya kararlıdır. Bunun için öncelikle dünyanın en iyi gizli hapishanesine girme, kaçırılan takımı serbest bırakma ve onları canlı halde geri getirmenin bir yolunu bulmalıdır...

KAÇIŞ PLANI 2 OYUNCULARI

Sylvester Stallone: Ray Breslin

Dave Bautista: Trent DeRosa

Xiaoming Huang: Shu Ren

Jesse Metcalfe: Luke Walken

Curtis '50 Cent' Jackson : Hush

Wes Chatham :Jaspar Kimbral