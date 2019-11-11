Kaçış Planı 2 filmi konusu nedir? Kaçış Planı 2 oyuncuları
Kaçış Planı 2 filmi bu akşam bir kez daha izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk filmiyle oldukça gören ve 5 yıl sonra devam filmi çekilen Kaçış Planı 2 filmi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Kaçış Planı 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
Kaçış Planı 2. filmiyle izleyenlere yine heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Gerilim ve aksiyon türündeki filmin başrolünde yine Sylvester Stallone bulunuyor. İşte Kaçış Planı 2 konusu ve oyuncuları...
KAÇIŞ PLANI 2 KONUSU
Kaçış Planı 2’de, Ray Breslin’in bilgisayarlı bir tekno-terör labirentinde kaybolan arkadaşını kurtarmak için verdiği mücadele anlatılıyor. Ray Breslin, yüksek güvenlikli hapishaneden kaçışının yıllar sonrasında yeni bir birinci sınıf, kiralık güvenlik gücü oluşturmuştur. Ama takım üyelerinden dövüş ustası Shu , Hades olarak bilinen bilgisayarlı tekno-terör savaş-labirentinde kaybolur. Breslin, arkadaşını kaybolduğu labirentten kurtarmaya kararlıdır. Bunun için öncelikle dünyanın en iyi gizli hapishanesine girme, kaçırılan takımı serbest bırakma ve onları canlı halde geri getirmenin bir yolunu bulmalıdır...
KAÇIŞ PLANI 2 OYUNCULARI
Sylvester Stallone: Ray Breslin
Dave Bautista: Trent DeRosa
Xiaoming Huang: Shu Ren
Jesse Metcalfe: Luke Walken
Curtis '50 Cent' Jackson : Hush
Wes Chatham :Jaspar Kimbral