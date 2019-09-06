Kaçış Planı 2 konusu nedir? Kaçış Planı 2 oyuncuları

2013 yapımı "Kaçış Planı"nın 5 yıl aradan sonra gelen devam halkasının başrolünü bir kez daha aksiyon yıldızı Sylvester Stallone üstleniyor. Başrolde Stallone'a "Galaksinin Koruyucuları" serisinin Drax'ı olarak parlayan Dave Bautista, Silent Night ve Ocean's 8 filmlerinde yer alan Jaime King ve ünlü hip-hop sanatçısı Curtis Jackson’ın eşlik ettiği aksiyon filminde Huang Xiaoming, Jesse Metcalfe, Wes Chatham, Lydia Hull, Titus Welliver de yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda bu defa Mikael Håfström yerine, Silent Night, Marauders, First Kill filmlerinden hatırladığımız Steven C. Miller oturuyor.

KAÇIŞ PLANI 2 KONUSU

Kaçış Planı 2’de, Ray Breslin’in bilgisayarlı bir tekno-terör labirentinde kaybolan arkadaşını kurtarmak için verdiği mücadele anlatılıyor. Ray Breslin, yüksek güvenlikli hapishaneden kaçışının yıllar sonrasında yeni bir birinci sınıf, kiralık güvenlik gücü oluşturmuştur. Ama takım üyelerinden dövüş ustası Shu , Hades olarak bilinen bilgisayarlı tekno-terör savaş-labirentinde kaybolur. Breslin, arkadaşını kaybolduğu labirentten kurtarmaya kararlıdır. Bunun için öncelikle dünyanın en iyi gizli hapishanesine girme, kaçırılan takımı serbest bırakma ve onları canlı halde geri getirmenin bir yolunu bulmalıdır...

KAÇIŞ PLANI 2 OYUNCULARI

Sylvester Stallone: Ray Breslin

Dave Bautista: Trent DeRosa

Xiaoming Huang: Shu Ren

Jesse Metcalfe: Luke Walken

Curtis '50 Cent' Jackson : Hush

Wes Chatham :Jaspar Kimbral