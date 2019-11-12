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12.11.2019 - 15:54 |

Kaçış sendromu rahatsızlığı nedir? Kaçış sendromu hastalığı nasıl anlaşılır?

Kaçış sendromu hastalığı nedir? Türkiye'de ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile adı ilk kez duyulan kaçış sendromu hastalığının belirtileri nelerdir? Kaçış sendromu hastalığı nedenleri ve tedavisi ile ilgili ayrıntılar...

Kaçış sendromu rahatsızlığı nedir? Kaçış sendromu hastalığı nasıl anlaşılır?

Mehmet Ali Erbil'in hastalığı olarak bilinen kaçış sendromu hastalığı nedir? Kaçış sendromu hastalığının tedavisi var mı?

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

Kaçış sendromu hastalığı (Capillary leak syndrome), kanın yoğunlaşması, tansiyonun düşmesi gibi bulgular veren hastalık, damarlardan protein, mineral ve suyun sızması" olarak tanımlanmaktadır. Kaçış Sendromu 1960 yılında ilk tarif eden B.Clarkson'dur. Çok az görülen bir hastalık olup, dünyada sadece 79 vakaya rastlanmıştır. ABD'de 10, Fransa'da 32 kişide Türkiye'deyse ilk defa Mehmet Ali Erbil'de rastlanmıştır.

KAÇIŞ SENDROMU HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Hasta ayda bir kez krize girebilir ya da senelerce hiç belirti vermeyebilir.

*Tansiyon düşmesi
*Kanın koyulaşması hemoconcentration
*Kanda albumin azalması hypoalbuminemia
*Vücutta şişmeler, ödem oluşumu.

KAÇIŞ SENDROMU HASTALIĞI

Kesin iyileşme olmamakla birlikte, krizi önleyici tedavide de üst solunum yolları enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar veya astım, bronşit hapları uygulanmaktadır.

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