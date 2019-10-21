Kaçış sendromu nedir, tedavisi var mıdır? İşte kaçış sendromu belirtileri

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz aylarda evinin banyosunda düşerek yaralanmış, acil olarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerin ardından Erbil'in kaburgalarında kırık olduğu ve kırılan kaburgaların da akciğer zarına battığı tespit edilmişti. Acil ameliyat olan Erbil yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Ünlü şovmenin düşmeye bağlı yapılacak ikinci ameliyatın çok daha önemli olduğunu vurgulayan doktorlar Erbil'in kaçış sendromunun nüksettiğini belirtmiştir. Peki Kaçış sendromu nedir? Nasıl tedavi edilir?

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

Kaçış sendromu hastalığı (Capillary leak syndrome), kanın yoğunlaşması, tansiyonun düşmesi gibi bulgular veren hastalık, damarlardan protein, mineral ve suyun sızması" olarak tanımlanmaktadır. Kaçış Sendromu 1960 yılında ilk tarif eden B.Clarkson'dur. Çok az görülen bir hastalık olup, dünyada sadece 79 vakaya rastlanmıştır. ABD'de 10, Fransa'da 32 kişide Türkiye'deyse ilk defa Mehmet Ali Erbil'de rastlanmıştır.

KAÇIŞ SENDROMUNUN BELİRTİLERİ

Hasta ayda bir kez krize girebilir ya da senelerce hiç belirti vermeyebilir.

*Tansiyon düşmesi

*Kanın koyulaşması hemoconcentration

*Kanda albumin azalması hypoalbuminemia

*Vücutta şişmeler, ödem oluşumu.

HASTALIĞIN TEDAVİSİ

Kesin iyileşme olmamakla birlikte, krizi önleyici tedavide de üst solunum yolları enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar veya astım, bronşit hapları uygulanmaktadır.