Kader Ajanları (The Adjustment Bureau) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Kader Ajanları filmi bu akşam ekrana geliyor. 2011 yılında vizyona giren filmin başrollerinde Matt Damon, Emily Blunt, Michael Kelly, Anthony Mackie, Terence Stamp, John Slattery, Lisa Thoreson, Florence Kastriner yer alıyor.

KADER AJANLARI FİLMİ KONUSU

Philip K. Dick’in kısa öyküsünden uyarlanan Kader Ajanları, "Kaderimizi kim kontrol ediyor?" sorusunu ortaya atarak buna cevap arayan aksiyon-gerilim dolu bir hikayeyi anlatıyor.

ABD senatosuna girecek olan hırslı politikacı David Norris daha önce tanıştığı hiçbir kadına benzemeyen, özel ve güzel dansçı Elise Sellas’la tanıştığında hayatının kökten değişeceğinin farkında değildir. Ona âşık olmaya başladığını fark ettiği an, geçmişten geliyormuş izlenimi veren şapkalı gizemli adamlar çifti ayırmak ve aşklarını engellemek için karşılarına çıkarlar.

Sahip oldukları gizemli güçle David ve Elisa'nın bir araya gelmesine engel olmak için ellerinden geleni yapan bu adamların ısrarlı baskılarına rağmen vazgeçmeyen ve sevdiği kadınla birlikte olmak için 'kader'ini karşına alan David, kendisi için çizilmiş yoldan saparak herşeyi tehlikeli atacağı bir yola girer.