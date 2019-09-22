Kader mahkûmları biyoyakıt üretecek

Hükümlüleri topluma kazandırmak için mesleki eğitim veren Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumu, bir örnek çalışmaya daha imza atıyor. 2019 yılı içinde Foça Açık Cezaevi’nde faaliyete hazır hale getirilen biyogaz tesislerinde gübrenin ardından gıda kaynağı olarak kullanılması mümkün olmayan bitkilerden biyoyakıt elde edilecek. Foça cezaevindeki hükümlüler biyogaz tesisinde enerji elde edilmesinde kullanılmak üzere dallı darı (Panicum virgatum), dev kral otu (Pennisetum hybridum), fil otu (Miscanthus) ve sorgum (Sorghum) bitkileri yetiştirilmesi için çalışıyor.



Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda 7 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan ve günlük 6 bin 500 ton üretim kapasitesine sahip bulunan biyogaz tesisleri 2019 yılı içinde faaliyete hazır hale getirildi. Daha önce cezaevinde yetiştirilen hayvanların gübresinden biyoyakıt elde etme çalışmaları yürütülüyordu. Bu kez gıda olarak kullanılmayan bitkilerden biyoyakıt üretilecek. Bu amaçla biyogaz tesisinde enerji elde edilmesinde kullanılmak üzere dallı darı (Panicum virgatum), dev kral otu (Pennisetum hybridum), fil otu (Miscanthus) ve sorgum (Sorghum) bitkileri yetiştiriciliği konusunda alışmalar başlatıldı.









Çevreye duyarlı



4 adet bitki yaklaşık 2 şer dekarlık arazilerde adaptasyon denemesi yapılması ve üretim materyali olarak muhafaza edilmesi amacı ile yetiştirilmeye başlandı. Gıda kaynağı olarak kullanılması mümkün olmayan bitkilerden biyoyakıt elde edilmesi, hem sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak hem de çevresel ve ekonomik faydaları nedeni ile fosil yakıtlar ile kıyaslandığında avantaj sağlıyor. Yetkililer konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:



“Klasik enerji kaynakları artan ihtiyaçları ve teknolojiyi beslemekte yetersiz kalmakta. Gelişmiş ülkeler enerji çeşitliliğini artırmakta, yaymakta ve belli enerji türlerine büyük oranda bağımlı olmamaya çalışarak alternatif arayışlarını sürdürmekte. Çevre kirliliği, iklim değişikliği, çölleşme, kıtlık ve gıda güvenirliği gibi tüm dünyanın ortak sorunları üzerinde duran; insan merkezli ve çözüm odaklı projeler geliştiren işyurtları, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan biyogaz tesisi çalışmaları ile sürdürülebilirlik konusunda tarımsal üretime yönelik adımlarını atmıştır.. Söz konusu üretimlere yönelik çalışmalar devam etmekte olup biyogaz tesisinde kullanılacak bitkilerinin ekim alanlarının genişletilmesi hedefleniyor.”