Kadıköy-Karaköy vapurundaki iğrenç olayın zanlısı adliyede

Kadıköy ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde dün geceki sorgusunda alay edercesine "ben öyle bir şey yapmadım, tik'im var, yanlış anlaşıldım" şeklinde verdiği ifadeyle sorguya giren polisleri çıldırtma aşamasına getiren sapık Rıza E. sabah saatlerinde alınan ifadesinde ise "olay anında alkollüydüm, ne yaptığımı hatırlamıyorum" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Olay anında çekilen görüntülerle birlikte adliyeye sevk edilen sapığı, olayın mağduru 2 genç kadının da teşhis ettiği öğrenildi.