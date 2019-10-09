09.10.2019 - 10:33 |
Kadıköy-Karaköy vapurundaki iğrenç olayın zanlısı adliyede
İstanbul'da bindiği şehir hatları vapurunun kantininde, karşısında oturan kadınlara bakarak mastürbasyon yapan ve dün Kocaeli Çayırova'da yakalanıp gözaltına alınan 31 yaşındaki sapık Rıza E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kadıköy ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde dün geceki sorgusunda alay edercesine "ben öyle bir şey yapmadım, tik'im var, yanlış anlaşıldım" şeklinde verdiği ifadeyle sorguya giren polisleri çıldırtma aşamasına getiren sapık Rıza E. sabah saatlerinde alınan ifadesinde ise "olay anında alkollüydüm, ne yaptığımı hatırlamıyorum" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.
Olay anında çekilen görüntülerle birlikte adliyeye sevk edilen sapığı, olayın mağduru 2 genç kadının da teşhis ettiği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi eleştiren ülkelere sert tepki: Sen hiç konuşamazsın!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başından itibaren 109 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Suudi Arabistan ve Mısır'a tepki gösteren Erdoğan, "Mısır sen hiç konuşamazsın! Sen ülkende demokrasi katili olan bir kişisin. Yüzde 52 oyla seçilmiş Mursi'nin ölmesine sen neden oldun. Belki de operasyon yaptın. Ailesinin bile defnedilmesine izin vermedin. Sen böyle bir katilsin" dedi.