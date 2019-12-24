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24.12.2019 - 04:34 | | DHA

Kadıköy'de 4 katlı bina alev alev yandı

Kadıköy'de 4 katlı bir binanın 4. katında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında daire alev alev yandı. Dairede yaşayan yabancı uyruklu 1 kişi ise yangın sonrasında olay yerinden kaçtı.

Kadıköy'de 4 katlı bina alev alev yandı

 

Kadıköy'de 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangında yabancı uyruklu 1 kişinin  yaşadığı daire alev alev yandı.

Kadıköyde 4 katlı bina alev alev yandı

Yangın, Fikirtepe Mahallesi Gonca Sokak üzerinde bulunan  katlı bir binanın 4. katında 02:30 sıralarında çıktı. Özbekistan uyruklu bir kişinin yaşadığı daireden  alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kadıköyde 4 katlı bina alev alev yandı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucunda alevleri kontrol altına aldı.  Yangın esnasında dairede bulunan ve kendi imkanlarıyla daireden çıkan Özbekistan uyruklu 1 kişi,  daha sonra olay yerinden ayrıldı. İtfaiye ekipleri yanan dairede bir süre soğutma çalışması yaptı.

Kadıköyde 4 katlı bina alev alev yandı

Polis ve itfaiye ekipleri yangımın çıkış sebebini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.


Kadıköyde 4 katlı bina alev alev yandı

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