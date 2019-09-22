22.09.2019 - 14:04 | | DHA
Kadıköy'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı
Kadıköy'de bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Caferağa Mahallesi Serasker Caddesi üzerinde meydana gelen silahlı kavgada Serdar V'nin yaralanması olayına ilişkin çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, 16 Eylül'de Rasimpaşa Mahallesi Rıhtım Caddesi üzerinde şüpheli Serhat D'yi (25) yakaladı. Şüphelinin yapılan üst aramasında olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
İzmir'de eski koca dehşeti! “Çok sevdiğim için bıçakladım"İzmir’in Tire ilçesinde, bir hemşire, barışma teklifini reddeden eski kocası tarafından sokak ortasında yaklaşık 8 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan iki çocuk annesi talihsiz kadına ilk müdahale görev yaptığı hastanede yapıldıktan sonra İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Gözü dönmüş koca ise suç aleti ekmek bıçağını çöpe atarak olay yerinden yaya olarak kaçarken yakalandı. "Eşinizi niye bıçakladınız?" sorusuna “Çok sevdiğim için” yanıtını veren zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.