Kadıköy’de Buzfest sevinci

Kadıköy Belediyesi, çocukları kış sporlarına teşvik etmek amacıyla Kalamış Parkı’na buz pisti kurdu. Kayma yolu da bulunan pist 2 Şubat’a kadar 4 yaş üstü herkese açık. 30 dakika süre ile herkese buz pateni kayma imkânı tanınırken, daha önce buz pateni yapmamış kişilere de alanda bulunan eğitmenler tarafından ders veriliyor.

Yoğun talebi dengelemek amacıyla 10 TL ücretin alındığı festivalde, buz pistine gelenlere kask, paten ve dizlik ücretsiz olarak temin ediliyor. 400 metrekare alan üzerine kurulan pist, su ve elektrik kullanımının çok az olmasından dolayı çevre dostu olarak da nitelendiriliyor. Pist, haftaiçi 12.00 - 21.00, haftasonu da 11.00 - 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Mini konserlerin düzenleneceği Buzfest’i yılın ilk günü itibariyle yaklaşık 500 kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

‘Yakın ve ucuz’

Arif Özsarı da, “Çocuklar için çok güzel bir aktivite. Eskisi gibi kar yağmadığı için çocuklar bu imkanı bulamıyor. Kayak yapabilmek için uzak yerlere gitmeden burada yapabiliyor olmak çok iyi bir şey. Hem de çok ucuz” diye konuştu. Mert Ağalar da, “Kadıköy’ün orta yerinde böyle bir şeyin olması çok güzel” dedi. Ömer Irkat da, çocuğunun uzun süredir kaymak istediğini belirterek pistin açılmasına sevindiklerini söyledi.

‘Tadını çıkarıyoruz’

Piste kaymak için gelen vatandaşlar ilk önce kayıt alanında kaymak istedikleri seanslara kayıt yaptırıyor. Kayıt yaptırdıktan sonra giriş ücretini ödeyenler, kayak takımlarını alarak buz pistinde gruplar halinde kaymaya başlıyor. Pistte kayak deneyimi yaşayalardan Tarkan Gürün, “Güzel bir imkan. Çocuğumuzu getirdik, çok mutlu. Yarım saattir kayıyoruz. Çok eğlendik. Kış mevsiminde uzak yerlere gitme ihtiyacı duymadan burada kayma zevkinin tadını çıkarıyoruz. Belediye böyle bir imkanı tanıdığı için çok mutlu oldum” dedi.