MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kadıköy’de Buzfest sevinci
ABONE OL
03.01.2020 - 07:50 | | GÖKHAN KAM İstanbul

Kadıköy’de Buzfest sevinci

Kadıköy Belediyesi, Buzfest kapsamında Kalamış Parkı’na kurduğu buz pistiyle çocuk ve yetişkinleri kış sporlarına teşvik etmeyi amaçlıyor...

Kadıköy’de Buzfest sevinci

Kadıköy Belediyesi, çocukları kış sporlarına teşvik etmek amacıyla Kalamış Parkı’na buz pisti kurdu. Kayma yolu da bulunan pist 2 Şubat’a kadar 4 yaş üstü herkese açık. 30 dakika süre ile herkese buz pateni kayma imkânı tanınırken, daha önce buz pateni yapmamış kişilere de alanda bulunan eğitmenler tarafından ders veriliyor.

Yoğun talebi dengelemek amacıyla 10 TL ücretin alındığı festivalde, buz pistine gelenlere kask, paten ve dizlik ücretsiz olarak temin ediliyor. 400 metrekare alan üzerine kurulan pist, su ve elektrik kullanımının çok az olmasından dolayı çevre dostu olarak da nitelendiriliyor. Pist, haftaiçi 12.00 - 21.00, haftasonu da 11.00 - 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Mini konserlerin düzenleneceği Buzfest’i yılın ilk günü itibariyle yaklaşık 500 kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

‘Yakın ve ucuz’

Arif Özsarı da, “Çocuklar için çok güzel bir aktivite. Eskisi gibi kar yağmadığı için çocuklar bu imkanı bulamıyor. Kayak yapabilmek için uzak yerlere gitmeden burada yapabiliyor olmak çok iyi bir şey. Hem de çok ucuz” diye konuştu. Mert Ağalar da, “Kadıköy’ün orta yerinde böyle bir şeyin olması çok güzel” dedi. Ömer Irkat da, çocuğunun uzun süredir kaymak istediğini belirterek pistin açılmasına sevindiklerini söyledi.

‘Tadını çıkarıyoruz’

Piste kaymak için gelen vatandaşlar ilk önce kayıt alanında kaymak istedikleri seanslara kayıt yaptırıyor. Kayıt yaptırdıktan sonra giriş ücretini ödeyenler, kayak takımlarını alarak buz pistinde gruplar halinde kaymaya başlıyor. Pistte kayak deneyimi yaşayalardan Tarkan Gürün, “Güzel bir imkan. Çocuğumuzu getirdik, çok mutlu. Yarım saattir kayıyoruz. Çok eğlendik. Kış mevsiminde uzak yerlere gitme ihtiyacı duymadan burada kayma zevkinin tadını çıkarıyoruz. Belediye böyle bir imkanı tanıdığı için çok mutlu oldum” dedi.

Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

Son dakika | BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

Cezayir'e doğru yola çıktılar

Cezayir'e doğru yola çıktılar

Sıradaki Haber