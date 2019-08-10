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10.08.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Kadıköy’de çizgi ve sahaf buluşması

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali’nin 2’nci etabı, Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri ile devam ediyor.

Kadıköy’de çizgi ve sahaf buluşması

22 - 27 Ağustos arasında Moda’da gerçekleşecek festival, uluslararası çizerlerin söyleşilerinden canlı çizimlere, sergilerden mezatlara uzanan etkinliklere ev sahipliği yapacak. Sahaf etkinliğinde nadir bulunan kitaplar, dergi ve plaklar; eski belge, evrak ve haritalar; Osmanlıca kitap ve mecmualar; imzalı, birinci baskı kitaplar ve her bütçeye uygun ikinci el kitaplar meraklılarını bekliyor. Öte yandan festivalin bir diğer ayağı olan Çizgi Günleri’nde ise Türk ve yabancı çizerlerin yer alacağı söyleşiler, canlı çizim atölyeleri, manga çizerlerinin söyleşileri gibi etkinlikler yer alacak. 

 

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