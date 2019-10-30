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30.10.2019 - 12:14 | | İHA

Kadıköy’de dehşet! Taksiciyi acımasızca öldürdü

İstanbul Kadıköy’de bir taksici, Gebze’den aracına binen müşterisi tarafından önce bacağından sonra kafasından vurularak öldürüldü. Taksiciyi öldüren şahıs polis tarafından yakalandı.

Kadıköy’de dehşet! Taksiciyi acımasızca öldürdü

Olay, dün gece yaşandı. Gebze’den yolcu alan taksi sürücüsü Yunus Sancak (60), müşterisini Kadıköy’e getirdi. Bu sırada araca müşteri olarak binen şahıs belindeki silahı çıkardı.

Şahıs, 60 yaşındaki taksiciyi önce bacağından sonra başından silahla vurdu. Taksici Yunus Sancak hayatını kaybederken, şahıs polis tarafından kısa sürede yakalandı. Polis şimdi cinayetin neden işlendiğini araştırıyor.

 

 

 

 

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