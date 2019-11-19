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19.11.2019 - 14:01 | | DHA

Kadıköy'de korkutan olay! Saniye saniye izlediler

İstanbul Kadıköy'de 15 katlı binanın birinci katında çıkan yangında mahsur kalan yatalak bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilen bir kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de korkutan olay! Saniye saniye izlediler

Yangın saat 13.00 sıralarında Sahrayıcedid Mahallesi Sinan Sokak'ta meydana  geldi.15 katlı binanın 1. Katından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Binada yaşayanlar kendilerini dışarı atarken, yangın çıkan dairede yatalak bir kişinin mahsur kaldığı öğrenildi.

Kadıköyde korkutan olay Saniye saniye izlediler

Büyük korku ve paniğin yaşandığı yangında itfaiye ekipleri merdiven aracıyla ve yerden müdahale etmeye başladı. Yoğun duman nedeniyle üst katlardaki vatandaşlar cam ve balkonlara çıktı. İtfaiye ekipleri yanan daireye girerek yatalak hasta Sacide Aydın'ı dışarı çıkardı. Ambulansa alınan Aydın hastaneye kaldrılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kadıköyde korkutan olay Saniye saniye izlediler

Dumandan etkilenen bir kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Binada yaşayan bir vatandaş “Duman bir anda binaya doldu. Hemen dışarı çıktık. Dairde yaşlı bir kadın mahsur kalmış “ diye konmuştu. İtfaiyenin yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kadıköyde korkutan olay Saniye saniye izlediler

    Kadıköy'de korkutan olay! Saniye saniye izledilerİstanbul Kadıköy'de 15 katlı binanın birinci katında çıkan yangında mahsur kalan yatalak bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilen bir kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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