YangÄ±n, GÃ¶ztepe Mahallesi AvcÄ± Sokak'ta 8 katlÄ± apartmanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ katÄ±nda saat 03.00 sÄ±ralarÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±. Alevler kÄ±sa sÃ¼rede daireyi sararken apartmanda oturanlar panikle dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine itfaiye, polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.Â









YangÄ±na ErenkÃ¶y,KadÄ±kÃ¶y ve Ãœnalana baÄŸlÄ± itfaiye ekipleri mÃ¼dahale ederek yanan daireyi sÃ¶ndÃ¼rÃ¼p bir sÃ¼re soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. YangÄ±nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± dairede oturan ve dumandan etkilenen bir kiÅŸye saÄŸlÄ±k ekipleri ambulansÄ±n iÃ§inde Â mÃ¼dahale etti. Polis ekipleri yangÄ±nla ilgili vatandaÅŸlardan bilgi topladÄ±. Dairede Â yaÅŸayanlarÄ±n iddiasÄ±na gÃ¶re yangÄ±n bir odadaki prizden Ã§Ä±ktÄ±. Dairenin bir kÄ±smÄ± kullanÄ±lmaz hale gelirken itfaiye ve polis ekipleri yangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedeni araÅŸtÄ±rÄ±yor.Â