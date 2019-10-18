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18.10.2019 - 21:38 | | DHA

Kadıköy'de korkutan yangın: Apartman sakinleri tahliye edildi

Kadıköy'de 11 katlı binanın 7'inci katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle dairede kalan 5 kişi dumandan etkilenirken, apartman sakinleri tahliye edildi.

Kadıköy'de korkutan yangın: Apartman sakinleri tahliye edildi

Kadıköy, Caddebostan Mahallesi Prof Dr Hulusi Behçet Caddesi'nde bulunan 11 katlı apartmanın 7'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen 5 kişiyi tahliye ederek, sağlık ekiplerine teslim etti. Apartman sakinleri de tahliye edildi.

Kadıköyde korkutan yangın: Apartman sakinleri tahliye edildi

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü. Ekiplerin duman tahliyesi devam ederken, apartman sakinlerinin bina önünde bekleyişi devam ediyor.

Kadıköyde korkutan yangın: Apartman sakinleri tahliye edildi

 

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