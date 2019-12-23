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23.12.2019 - 09:31 | | DHA

Kadıköy'de lodos aydınlatma direğini devirdi

Lodos Kadıköy'de bir aydınlatma direğini devirdi. Gece saatlerinde meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Kadıköy'de lodos aydınlatma direğini devirdi
Kadıköy'de lodos aydınlatma direğini devirdi
Kadıköy'de lodos aydınlatma direğini devirdi
Kadıköy'de lodos aydınlatma direğini devirdi
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İstanbul'da dün başlayan lodos sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Üsküdar sahilde aralıklarla fırtınaya dönen lodos nedeniyle dev dalgalar oluşurken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Şehir hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferleri iptal etti.

AYDINLATMA DİREĞİ DEVRİLDİ

Fırtına nedeniyle Kadıköy Bostancı Mahallesi Balkan Sokak üzerinde bir aydınlatma direği devrildi. Gece meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri tedbir amaçlı güvenlik şerdi çekerek sokağı trafiğe kapattı. Görevlilerin çalışmasının ardında direk yoldan kaldırılarak sokak tekrar trafiğe açıldı.

Libya ile ilgili net mesaj: Türkiye sert güç unsurlarını kullanırAK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan Libya ile ilgili açıklama yapan Çelik, " Türkiye sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır." dedi.
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